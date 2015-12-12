Diyarbakırlı iş adamından hendek tepkisi: Çözüme hendek atlatmayın

Çözüm ve Diyalog Heyeti kurucusu, Doğu ve Güneydoğu İş Adamları Dernekleri Federasyonu ( DOGÜNSİFED) Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, doğuda kurulan hendeklere karşı olduğunu söyleyerek, “Çözüme hendek atlatmayın” dedi. “Sırça köşkünde oturup, “‘Orada yaşam inşaa ediliyor’ diye yazanlar”a seslenen Bedirhanoğlu, “Onlara diyorum ki, ‘Suriçi’ne gelin’. Sabah kalkın evin önünde hendek, bir yanda bomba, bir yanda mayın. Gelin bunu bir yaşayın. Bu güzellemeleri yapanları buraya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Star’dan Erdinç Akkoyunlu’nun haberine göre; Diyarbakır SİAD, GÜNSİAD, Diyarbakırspor gibi birçok kurum ve kuruluşta başkanlık ve başkan yardımcılığı görevlerinde de bulunan, Diyarbakır'da son yıllarda vergi rekortmenliği ile ilk sıralarda yer alan Bedirhanoğlu, “Artık, HDP’ye oy vermiş önemli bir kesimin de PKK’ya, ‘Sana oy verdim hayatımı niye mahvediyorsun’ diye çıkıştığını savundu. Bedirhanoğlu, “En yüksek oy aldıkları yerde halkın yaşamını cendereye sokarak yaşanmaz hale getirdiler. Halk, bir nevi cezalandırıldığını düşünüyor ve bunu kabullenemiyor. Silvan’da, Nusaybin’de, farklı yerlerde halk bu zulmü yaşadı. Silvan’da o üç mahalle tamamıyla harap oldu. Devlet, 2.5 milyon TL yardım gönderdi” dedi.

“Çözüm sürecinde dışarıdan yatırımcı geliyordu”

Hendeklere karşı olduklarının altını çizen Şahismail Bedirhanoğlu, “Çözüm sürecinde dışarıdan yatırımcı geliyordu. Bizden iş isteyen insanları, iş bulmuş olarak görüyorduk. Hendekler üzerinden başlayan çatışma ve şiddet, toplumu derinden sarstı. Biz iş camiası olarak, sivil alanlarda çatışmaların yaşanmasına karşıyız. Bu hendeklerin Kürt toplumunun önemli bir talebi olabilecek siyasal statüye de, ekonomik olarak da katkı sağlamayacağını düşünüyoruz. Çözüme hendek atlatmayın” diye konuştu.

361 esnaf iflas etti

‘Büyük yıkım’ olarak tanımladığı hendek siyasetinin verdiği maddi zarara da değinen Bedirhanoğlu, “Suriçi’nde benim 103 yataklı bir otelim var. Değeri 8 milyon dolar. Kapıya, kilit vurduk, 58 çalışanı ücretsiz izne çıkarttım. Suriçi’nde 7 Haziran’dan bu yana 361 iş yeri iflas etti. 56 iş yeri başka semtlere taşındı” dedi. Bedirhanoğlu,”Kalanlar da yoksullukları nedeniyle ölümle baş başa yaşamak zorunda” ifadesini kullandı.

Twitter ve Facebook’tan güzellemeler yapanların olduğunu belirten Şahismail Bedirhanoğlu, “Sırça köşkünde oturup, oradaki yaşama övgü yazanlar var. Onlara diyorum ki, ‘Suriçi’ne gelin’... ‘Orada yaşam inşaa ediliyor’ diye yazanlar, gelin Suriçi’nde kalın. Sabah kalkın evin önünde hendek, bir yanda bomba, bir yanda mayın. Gelin bunu bir yaşayın. Bu güzellemeleri yapanları buraya davet ediyoruz” diye konuştu.