Diyarbakırlı futbolseverlerden Ziraat Türkiye Kupası tepkisi

Yarın oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Final maçında, Diyarbakır’ın yeni stadyumunun açılışı da yapılacak. Maçı izleyebilmek için passolig kartı şartının getirilmesi Diyarbakırlı futbolseverlerin tepkisine neden oldu. Stadın 4’te 3’lük kesiminin Fenerbahçe taraftarlarına ayrılması ise Akhisarspor taraftar grubunun tepkisine neden oldu.

Galatasaray’ı eleyen Akhisarspor ile ilk maçta Beşiktaş ile 2-2 berabere kalıp tatil edilen ikinci maça Beşiktaş’ın maça çıkmaması ile 3-0 hükmen galibiyetle adını finale yazdıran Fenerbahçe arasındaki final maçı yarın saat 20.30’da Diyarbakır’da oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası final maçının Diyarbakır’da oynanmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istemişti. Kupa finali maçı ile yeni Diyarbakır Stadı’nın açılışı da yapılmış olacak.

Akhisarspor taraftarından tepki

33 bin kişi kapasiteli Yeni Diyarbakır Stadı’nda Fenerbahçe ile TM. Akhisarspor arasında oynanacak maçındaki taraftarlara verilecek alanlar da belirlendi. Buna göre, Fenerbahçe taraftarları için yaklaşık 25 bin kişilik yer ayrılırken, TM. Akhisarspor taraftarları için de yaklaşık 8 bin kişilik yer ayrıldığı öğrenildi. Ligde düşme potasının hemen üzerinde bulunan, kupa finalinin kendileri için büyük önem taşıdığının önemini bilen taraftarlar, alınan bu karara tepki gösterdi. Akhisarspor taraftar grubu Akigolar, çifte standart yapıldığı gerekçesiyle Fenerbahçe ile oynanacak olan kupa finalini boykot ederek maça gitmeyeceklerini açıkladı.

Passolig kart şartı

Bu arada Ziraat Türkiye Kupası’nda TM Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak final maçının biletleri satışa çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, final maçının biletlerinin 40 ila 80 liradan satışa sunulduğu belirtildi. Açıklamada Fenerbahçe taraftarları için biletlerin www.passo.com.tr sitesinden sadece Fenerbahçe logolu Passolig kart sahiplerine yapılacağı ifade edildi. Fenerbahçe Passolig kart sahiplerinin Diyarbakır’da Forum AVM ve Megacenter’dan da bilet satın alabileceği kaydedildi. Teleset Mobilya Akhisarspor tribününe ait biletlerin ise Akhisarspor Kulübünün ve İl Spor Güvenlik Kurulunun kararı gereğince sadece Spor Toto Akhisar Stadı’nda yer alan Passolig gişelerinden satılacağı aktarıldı. Biletleri sadece TM Akhisarspor logolu Passolig kart sahibi olan taraftarların alabileceği açıklandı. Bilet satışlarına passolig uygulaması getirilmesi Diyarbakırlı futbolseverlerin tepkisine de neden oldu. Diyarbakırlı futbolseverler, “Stadyumda izleyemeyeceksek maç neden Diyarbakır’da oynanıyor” şeklinde tepki gösterdiler.

10 bin güvenlik görevlisi

Yeni Diyarbakır Stadyumu’nda yarın Fenerbahçe ile TM Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde 10 bin güvenlik personeli görev alacak. Karşılaşmada görevli bin 200 özel güvenlik görevlisine de Ankara’dan gelen güvenlik uzmanlarınca eğitim verildi. Ankara’dan gelen güvenlik uzmanları, stadyuma girişlerde, maç sırasında ve maç sonunda yapmaları ve uyulması gereken kurallarla ilgili eğitim verdi. Diyarbakır, 18 yıl önce Galatasaray-Antalyaspor arasında oynanan kupa finaline ev sahipliği yapmış, bu maçı Galatasaray uzatmalarda kazandığı gollerle 5-3 kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.