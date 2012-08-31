Diyarbakırlı eşcinsel çocuğun töre infazından mahalle baskısı çıktı!

Diyarbakır'da eşcinsel olduğu için ailesi tarafından öldürülen 17 yaşındaki R.A.'nın arkadaşları, ailenin 'töre infazını' çevre baskısıyla işlediğini iddia etti.

Merkez Kayapınar İlçesinde 2 ay önce kurşunlanarak öldürülen ve cesedi yol kenarına atılan R.A’nın babası ve amcası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yol kenarında 14 kurşunla öldürülmüş olarak bulunan R.A.’nın, iddiaya göre 6 ay önce ailesi eşcinsel olduğunu öğrendi.

Çocuklarının eşcinsel olmasına tepki gösteren aile fertleri, şiddet ve baskı yaparak R.A.’yı çevresinden uzaklaştırmak istedi. Ancak R.A. şiddet ve baskı görmesine rağmen çevresinden ve cinsel tercihinden vazgeçmedi.

İddiaya göre 2 ay önce ailesinden gördüğü şiddete dayanamayan R.A., kendisi gibi gay olan bir arkadaşının evine sığındı. R.A. bir süre bu evde kalırken, ailesi de özellikle çevrelerindeki insanların tepkisi ve dedikodusuyla karşılaştı.

Yaşanan bu olaylar sonrası iddiaya göre toplanan aile meclisi R.A.’yı bulup öldürmeye karar verdi. Gidebileceği her yeri arayan baba ve amca, R.A.’yı arkadaşının evinde buldu. Arkadaşının evinden dövülerek çıkarılan R.A. arabaya bindirilerek kentin dışına götürüldü. R.A.’nın babası belindeki tabancayı çıkararak oğluna 14 el ateş ettikten sonra cesedini yol kenarına atarak kaçtı.

Olayın ardından polis çok yönlü araştırma yaparken aile fertlerinin çelişkili ifadeleri ile karşılaştı. Aile fertlerini çapraz sorguya alan polis, R.A.’nın babası ve amcasını gözaltına aldı. Oğullarını uzun süredir görmediğini söyleyen baba ve amcanın ev ve arabalarında inceleme yapan polis araçlarında kan izleri buldu. R.A.’nın eşcinsel olduğu için ailesi tarafından şiddete uğradığı ve bu yüzden evden kaçtığı bilgisine ulaşan polis, ellerindeki delilleri de birleştirerek baba ve amcayı tekrar sorguya aldı. Baba ve amca R.A.’yı eşcinsel olduğu gerekçesiyle öldürdüklerini itiraf etti.

Aile mahalle baskısına dayanamadı

Eşcinsel olduğu gerekçesiyle öldürülen R.A.’nın, adının açıklanmasını istemeyen bir arkadaşı ailenin olayı 6-7 ay önce öğrendiğini, daha sonra ona baskı ve şiddete başladıklarını söyledi. Kentin sosyal yapısı nedeniyle olayın duyulmasını istemeyen aile fertlerinin R.A.’ya öncelikle kılık kıyafetlerine dikkat etmesi konusunda baskı yaptığı, daha sonra da dışarı çıkmasını bile yasakladıklarını söyledi. R.A.’nın arkadaşı, ailenin aslında çocuklarını öldürmek istemediğini, ancak çevre baskısına dayanamadıklarını iddia etti.

Bu oğlunun hali ne?

Özellikle babasının çevredekilerin "Senin bu oğlunun hali ne" sorusuyla karşılaştığı ve ayıplandıklarını belirtti. R.A.’nın arkadaşı töre infazının altında yatan asıl nedenin ailenin gördüğü çevre baskılarına dayanamayarak infazın gerçekleştirildiğini anlattı.

Daha önce de benzer olay yaşanmıştı

Diyarbakır ’da 2008’de Ahmet Yıldız adındaki eşcinsel bir genç, babası tarafından öldürülmüştü. Ahmet Yıldız’ın öldürülme hikayesi 2011 yılında ’Zenne’ adında bir filme konu olurken; film hem tepki hem de takdir toplamıştı. "Zenne" filmi birçok festivalde ödül alırken, Mahsun Kırmızıgül’ün Güneşi Gördüm adlı filmde de buna benzer bir hikaye ele alınmıştı.