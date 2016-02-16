Diyarbakır'lı çocuklardan Galatasaray'a: Harçlıklarımızla bileklik alacağız ama burada bulamıyoruz

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Harçlıklarımızı biriktirerek bileklik almak istiyoruz, ama burada o bileklikleri bulabilmek çok zor. Parasını yollamamız şartıyla 100 tane gönderir misiniz?" sözleri karşısında duygulandı. Gözyaşlarına hakim olamayan Özbek, hediye edilmek üzere bir koli bilekliği Diyarbakır'a gönderdi.

Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre; Galatasaray’da kulübe ekonomik katkı sağlaması için geçen hafta başlatılan 'Tek Bilek Tek Yürek' kampanyası büyük ilgi görüyor. Başkan Dursun Özbek, 6 günde 465 bin bileklik sattıklarını belirterek, sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

Başkan Özbek’in kulübün maddi durumu hakkında bilgiler verdiği konuşması sırasında Diyarbakırlı minik öğrencilerden gelen bir mektup, Özbek’i gözyaşlarına boğdu.

Eski başkan Özhan Canaydın’ın adına Diyarbakır’da yaptırılan ilkokulda okuyan öğrencilerin, öğretmenleri ile birlikte kaleme aldıkları duygu dolu mektupta, bileklik alabilmek için harçlıklarını biriktirmeye başladıklarını belirterek, “Kulübümüze bu zor günlerde katkıda bulunabilmek için harçlıklarımızı biriktirerek bizler de bu bilekliklerden almak istiyoruz. Ancak burada o bileklikleri bulabilmemiz çok zor. Lütfen parasını yollamamız şartıyla bizim için 100 tane bileklik gönderebilir misiniz?” ifadelerini kullandıkları ve para yatırabilmek için bir de banka hesap numarası istedikleri öğrenildi.

"Bir koli bileklik yolladı"



Bu mektubu okuyan ve oldukça duygulanan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in, "İşte Galatasaraylılık bu" diyerek gözyaşlarına hakim olamadığı ve hemen minik öğrencilerin isteğini yerine getirerek kendisi tarafından hediye edilmek üzere bir koli bilekliği Diyarbakır’a gönderdiği belirtildi.

Başkan Özbek, dün bu konuda yaptığı açıklamada da mektubu okuyunca gözlerinin dolduğunu itiraf ederek, “Bu projenin Galatasaray’ı 7’den 70’e kenetlediğini görmek beni ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu.