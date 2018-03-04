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Diyarbakır'ın üç ilçesinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır'ın üç ilçesindeki köy ve mezralarda operasyon yapılacağı gerekçesiyle ilan edilen yasak 24 saat sonra kaldırıldı

04 Mart 2018 03:39

Diyarbakır Valiliği, Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde operasyon düzenleneceği gerekçesiyle dün (2 Mart) saat 06.00’da başlayan sokağa çıkma yasağı bugün (3 Mart) saat 06.00 itibariyle kaldırıldı.

Valilik açıklamasında  operasyonun düzenlendiği belirtildi.

Valiliğin resmi internet sitesinden duyurduğu yasak, şu köy ve mezraları kapsıyordu:

Kocaköy ilçesine bağlı Şaklat, Boyunlu ve Yazıköy köyleri ile Gökçe, Eldeğmez ve Varlık mezraları.

Hani ilçesine bağlı Kırım, Gömeç, Soylu, Yayvan Köyleri ile Veziri, Aka, Çağıl, Karmen, Ovalı ve Mazılı mezraları.

Lice ilçesine bağlı şu köyler: Örtülü, Akçabudak, Ulucak, Saydamlı, Kılıçlı, Yorulmaz, Baharlar, Üçdamlar, Bayırlı, Yamaçlı, Kıralan, Dernek, Gürbeyli, Kıpçak, Kıyıköy, Sığınak, Çıralı, Arıklı, Çağdaş, Dibekköy, Yolçatı, Budak, Dallıca, Türeli, Güçlü, Gökçe, Serince, Kayacık, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Kabakaya, Kutlu ve Oyuklu.

Lice ilçesinin şu mezraları: Vilu, Arpacık, Kayadere, Sivritepe, Hevsel, Kilimli, Dokuzkat, Dergan, Mahmudan, Mahmutlu, Taktakülek, Ballıca, Yeniyazı, Hij, Alıçlıyayla, Gözeli, Kaynaktaşı, Aliyan, Abdurrahmanağa, Gegogozer, Bilgin, Körtan, Körha, Seyrek, Sağlık, Koçmarin, Yaka, Sumaklı, Mehmedil, Gönen, Kumımirza, Muradiye, Yeşilburç, Muradiye, Konuklu, Ahmetbey, Gucik, Kola, Zıraht, Acımeşe, Mengüsü, Hacıhüseyin, Navaladiriş, Dingil, Hevselbey, Puneyn, Çalıbükü, Kijikbadem, Dablo, Ayşe, Kuruca, Kolbağı, Kalkanlı, Sınır, Alataş, Bakanlar, Beğendik, Hacıcemil, Çaylarbaşı, Göçer, Esenli, Varlık, Kerpiçören ve Pınar.

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