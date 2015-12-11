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Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Sokağa çıkma yasağı 2 Aralık'ta ilan edilmişti

11 Aralık 2015 01:30

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 2 Aralık tarihinden bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı saat 23.00 itibariyle kaldırıldı. Sur Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle:

"İlçemiz merkez mahallelerinde yoğunlaşan BTÖ mensuplarının faaliyetlerine son verilmesi, kamu düzeninin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin temin edilmesi amacı ile ilçemiz Suriçi'nde bulunan toplam 15 mahallemizin 6'sında (Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş) ve Gazi caddesinde 2 Aralık 2015 Çarşamba günü saat 05.00 itibari ile ikinci bir emre kadar Kaymakamlığımızca sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Bu mahallelerimizde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 10.12.2015 Perşembe günü saat 23.00 itibari ile ikinci bir duyuruya kadar kaldırılmıştır. Vatandaşlarımızın kendi can ve mal güvenlikleri için ilan edilen yasağa hassasiyetle uyduğu memnuniyetle gözlemlenmiştir. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları bu duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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