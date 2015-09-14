Diyarbakır'ın Sur ve Silvan ilçelerindeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Dün sabah 05.00'ten beri Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 15 mahallede geçerli olan sokağa çıkma yasağı 17.00 itibariyle sonra erdi sona erdi.

Diyarbakır Valiliğince, önce 3 mahalle için ilan edilen ancak bir polisin şehit olduğu, bir polis ve bir vatandaşın da yaralandığı saldırının ardından Silvan geneline yayılan sokağa çıkma yasağı da saat 16.30'dan itibaren kaldırıldı.

Yasak kararı sonrası iki ilçede yaşanan çatışmalarda ikisi polis yedi kişi yaralanmış, biri yabancı gazeteci üç kişi de gözaltına alınmıştı.