Sokağa çıkma yasağı getirilen Sur'da çatışma; 3 kişi öldü!

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği ardından sokağa çıkma yasağı ilan edilen Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi’nde kazılan hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması için düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Öldürülenlerin sivil olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Polisin ilçeye giriş ve çıkışları barikatlarla kapattığı bölgeye gelen, PKK'lı olduğu iddia edilen bir kadın üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, görevli polislere ateş açtı. Açılan ateşte 1 polis yaralanırken, 1 kadın polis de üzerindeki çelik sayesinde yara almadan kurtuldu. Saldırgan, diğer polisler tarafından vuralarak öldürüldü. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Polisin ilçeye giriş ve çıkışları barikatlarla kapattığı bölgeye gelen kadın bir PKK'lı üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, görevli polislere ateş açtı. Açılan ateşte 1 polis yaralanırken, 1 kadın polis de üzerindeki çelik sayesinde yara almadan kurtulurken, kadın PKK'lı diğer polisler tarafından vuralarak öldürüldü. PKK'lının saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Operasyon, polis ve jandarma özel harekat timleri birlikte yürütüyor.

DHA'nın haberine göre; sokağa çıkma yasağının uygulandığı Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahalleleri ile Gazi Caddesi’ne giden Dağkapı, Tekkapı, Urfakapı’da oluşturulan polis noktalarından giriş çıkışlar kontrol ediliyor. İlçeye giren ve çıkanlar didik didik aranırken, olay yerine müdahale için giden ambulansların da arandığı gözlendi. Operasyona İstanbul, İzmir, Siirt, Erzincan, Batman’dan gelen özel harekat timleri de destek veriyor.