Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 4 cami ibadete kapandı

Operasyonların sürdüğü Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, çatışmalar nedeniyle esnaf kepenk kapatırken dört cami de ibadete ara verdi.

Al Jazeera'dan Abdülkadir Konuksever'in haberine göre, Sur ilçesinde çatışmaların yoğunlaştığı Fatihpaşa, Dabanoğlu ve Hasırlı mahallelerinde bulunan Kurşunlu, Hacı Hamid, Kadı ve Hasırlı camileri, görevlilerinin can güvenliğinin olmaması nedeniyle ibadete kapatıldı. Bölgede yaşayanlar vakit namazları için başka camilere gidiyor.

"Resmi bir kapama söz konusu değil, fiili bir tasarruf söz konusu"

Al Jazeera’ye konuşan Diyarbakır Müftüsü Burhan İşliyen, resmi bir kapatmanın söz konusu olmadığını belirterek durumu ‘fiili’ olarak tanımladı ve şunları söyledi:

“Bölgede bir süreden beri devam eden bir sıkıntı var. Görevli arkadaşlarımız camilerine gidemiyorlar. Bazen durum normalleşiyor ama sıklıkla olaylar cereyan ediyor. Arkadaşlarımızın can güvenliğinden endişe duyuyoruz. Bu nedenle dört camide ibadet yapılmıyor. Resmi bir kapama söz konusu değil, fiili bir tasarruf söz konusu. Bölgedeki sıkıntılar sona erdiğinde arkadaşlarımız da görevlerinin başına dönecek.”

"Çatışmalar devam ederken o camilerde ibadetin yapılması zaten mümkün değil"

Diyanet-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ömer Evsen ise durumu ‘üzücü’ olarak değerlendirdi. Kararı desteklediklerini belirten Evsen, şöyle devam etti:

“Bölgede yaşananlar çok üzücü, yaşananların camilere kadar varması ise daha üzücü. O bölgede yaşananlar bölgede yaşayanların tamamını etkiliyor. Esnaflar sürekli kepenk kapatmak zorunda kalıyorlar ve yaşananlardan masum insanlar zarar görüyor. Camilerdeki din görevlisi arkadaşlarımız da büyük tehlike altında. Çatışmalar devam ederken o camilerde ibadetin yapılması zaten mümkün değil. Dileğimiz ve dualarımız bir an önce bu sıkıntıların bitmesi ve bölgenin normalleşmesi.”