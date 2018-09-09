Diyarbakır'ın ilk çocuk parti evi açıldı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, çocuklara yönelik doğum günü kutlamaları, sünnet, oyun etkinlikleri gibi birçok faaliyetin yapılacağı ilk çocuk parti evi açıldı. Bölgede de ilk olan parti evinde, bebek kulübü de bulunuyor.

Eğitimci Feridun Birgül, evinde çocuklarının doğum gününü kutlamak için parti yapmak ile uğraşmayan, bir yere giderken küçük çocuklarını bırakacak kimsesi bulunmayan aileler için kentin ve bölgenin ilk çocuk parti evini kurdu. Merkez Kayapınar ilçesinde açılan parti evinde doğum günü kutlamalarının yanı sıra, sünnet, baby shower partisi, yaratıcı drama atölyesi, ebru atölyesi, zuma, saatlik çocuk atölyeleri, fotoğrafçılık atölyesi ile altın günü buluşmaları da düzenlenecek. Çocuk parti evi, dün akşam yapılan doğum günü etkinliğiyle açılışını gerçekleştirdi.

Eğitimci Feridun Birgül, insanların özel kutlamalarına çok önem verdiğini belirterek, \"Bu kutlamalar daha önce evlerde yapılırken, şimdi mekanlarda yapılıyor. Biz de bunun bir gereklilik olduğunu düşünerek, bir parti evi açalım dedik. Bununla birlikte bu fikir oluştu. Aileler çocuklarının doğum günü partililerin burada çok rahat bir ortamda kutlayabiliyorlar. Mekanımız birçok özel kutlamalara müsaittir. Özel kutlamalarının yanı sıra, en çok ihtiyaç duyulan aileler çalışırken veya bir yere giderken çocuklarını bırakabilecek bir yerin olmayışıdır. Burada, profesyonel ekiplerimize, aileler çocuklarını güvenle bırakıyorlar. Bu, Diyarbakır\'da bir ilktir. Yaş aralığımız ise, 6 aylık ile 6 yaş arasında değişiyor. Mekanımızda bebek kulübümüz var\" dedi.

6 yaşına basan kızları Eylül için çocuk parti evinde, doğum günü kutlaması yapan Narin ve Osman Çelik çifti, daha önce evde yaptıkları doğum günü kutlamalarında çık sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

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