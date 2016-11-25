Mona, "Burası Monakids, yani benim kitapevim" diyor.

Mona aslında okuma yazma bilmiyor ama kitaptaki resimleri yorumlayarak oldukça inandırıcı bir şekilde hikayeler anlatıyor.

Öğretmen olan Duygu ve Suat Şengül çifti, bir süre önce küçük kızlarının adından ilham alarak, Diyarbakır'ın ilk çocuk kitabevi Monakids'i açtı.

Amaçlarının çocukları kitabevlerine yönlendirmek, kitap okuma alışkanlığını erken yaşta kazandırmak olduğunu ifade eden Duygu öğretmen şöyle anlatıyor:

"Çocukların, kitabevlerinin sadece sınav ve test kitapları satan yerler olmadığını, edebiyat, bilim, kültür, sanat konularında eğlenceli zaman geçirebilecekleri yerler olduğunu bilmelerini sağlamak istedik. Bu sayede erken yaşta kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya katkı sunabileceğimizi düşündük."

Diyarbakır'dan Hatice Kamer'in haberi.