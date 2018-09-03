Diyarbakır'ın iki ilçesinde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerine bağlı 6 köyde, sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın, köylerin kırasında devam eden operasyon nedeniyle ilan edildiği belirtildi.

Valiliğin resmi internet sitesinden yapılan açıklama "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde [(Lice İlçesine bağlı olan; Dolunay, Çavundur, Yalaza, Bağlan ve Ortaç Köyleri ile Hazro İlçesine bağlı olanÇitlibahçe köyünde)] 03 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 06.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır" denildi.

Yasak kararı, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa dayandırılırken bitiş tarihi açıklanmadı.