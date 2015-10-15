Diyarbakır'ın iki ilçesinde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinin 21 mahallesinde bugün saat 17.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

Açıklamada şöyle denildi:

"Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde (Hani İlçesi; Yukarı Turalı Mahallesi, Akçayurt Mah., Kaledibi Mah., Başaklı Mah., Taşburun Mah., Güzelce Mah., Karapilyar Mah., Aşağıturalı Mah., Damlatepe Mah., Çay Mah., Horsel Mah., Mezartarlası Mah., Sıraevler Mah., Karapilyari Mah. ile Lice İlçesi; Elmadere Mah., Boyluca Mah., Ayaz Mah., Akçapınar Mah., Şenlik Mah., Tuzlaköy Mah., Birlik Mah., Şakan Mah.) sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 15 Ekim 2015 Perşembe günü saat 17.00' dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelere giriş ve çıkışlar ile sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. "

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki 9 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, yasak ilk olarak 3 mahallede, sonra ise kalan mahallelerde kaldırılmıştı.