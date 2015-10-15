T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'ın iki ilçesinde sokağa çıkma yasağı

Hani ve Lice ilçelerindeki yasak, saat 17.00'de başladı

15 Ekim 2015 20:37

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinin 21 mahallesinde bugün saat 17.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

 Açıklamada şöyle denildi:

"Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde (Hani İlçesi; Yukarı Turalı Mahallesi, Akçayurt Mah., Kaledibi Mah., Başaklı Mah., Taşburun Mah., Güzelce Mah., Karapilyar Mah., Aşağıturalı Mah., Damlatepe Mah., Çay Mah., Horsel Mah., Mezartarlası Mah., Sıraevler Mah., Karapilyari Mah. ile Lice İlçesi; Elmadere Mah., Boyluca Mah., Ayaz Mah., Akçapınar Mah., Şenlik Mah., Tuzlaköy Mah., Birlik Mah., Şakan Mah.) sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 15 Ekim 2015 Perşembe günü saat 17.00' dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelere giriş ve çıkışlar ile sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. " 

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki 9 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, yasak ilk olarak 3 mahallede, sonra ise kalan mahallelerde kaldırılmıştı. 

ETİKETLER

sokağa çıkma aysağılicehanidiyarbakır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24