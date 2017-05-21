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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde sokağa çıkma yasağı sona erdi

Hani ilçesine bağlı Kuyular, Abacılar, Çukurköy, Belen, Kalaba ve Topçular mahallelerinde dün akşam 20.00'den itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağı 17.00 itibarıyla kaldırıldı

21 Mayıs 2017 21:11

Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı 6 kırsal mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Hani ilçesi kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lılar ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sivillerin zarar görmemesi amacıyla Hani ilçesine bağlı Kuyular, Abacılar, Çukurköy, Belen, Kalaba ve Topçular mahallelerinde dün akşam 20.00'den itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağı 17.00 itibarıyla kaldırıldı.

 

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