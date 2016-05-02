Diyarbakır'da Dicle Jandarma Komando Taburu'na bombalı araçla saldırı; 1 şehit, 26 yaralı

Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'ne 1 kilometre mesafede bulunan Jandarma Tabur Komutanlığı'na, dün saat 21.50 sıralarında PKK'lılar tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 26 kişi de yaralandı. Öte yandan, Hani ilçesinden yola çıkan takviye ekiplere PKK’lıların yolda pusu kurduğu ve bu olayda da 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların olduğu belirtilen patlamanın andından ateş açan teröristlere güvenlik güçleri anında karşılık verdi. Çatışma devam ederken bölgeye çok sayıda ambulans ve zırhlı araçlarla askeri birlikler takviye gönderildi.

Yaralılardan 3’ünün durumu ağır

Aralarında sivillerin de bulunduğu yaralılar, helikopter ve ambulanslarla Diyarbakır Asker Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis aracında bir de kadın hakim yaralandı

Bombalı saldırının ardından Dicle-Hani karayolunda saldırıya uğrayan polis aracında Hani İlçe Emniyet Amiri ve 2 polisin yanı sıra bir de kadın hakimin yaralandığı belirlendi.

Üst düzey askeri yetkili de yaralı

Yaralananlar arasında bir üst düzey akseri yetkilinin yanı sıra lojmanda kalan askeri personelin yakınlarının da bulunduğu öğrenildi. 2 ton patlayıcının kullanıldığı tahmin edilen saldırıda infilak eden aracın komutanlıktaki lojmanların bulunduğu yere yakın bölgede patlatıldığı anlaşıldı.

Takviye giden kuvvete pusu kuruldu

Dicle ilçesinde PKK’lılar tarafından yapılan saldırı sonrasında Hani ilçesinden bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Hani ilçesinden yola çıkan takviye ekiplere teröristlerin yolda pusu kurduğu ve bu olayda da 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca Hani İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına da uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiği bildirildi.