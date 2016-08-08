Diyarbakır’ın 13 köyünde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Silvan, Kulp ve Hazro ilçelerine bağlı 13 köyde sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirildi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, operasyonun icra edildiği bölgelerde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Silvan ilçesine bağlı Keklikdere, Görentepe, Üçbasamak, Onbaşılar, Boyunlu, Kayadere ve Taşpınar köyleri, Kulp ilçesine bağlı İslamköy, Dolun, Narlıca, Yaylak ve Ağaçkorur köyleri ile Hazro'ya bağlı Ülgen köyünde saat 17.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedildi.

Söz konusu yasağa vatandaşların uymasının kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz ettiği ifade edilen açıklamada, yasağın bitim süresinin ayrıca duyurulacağı aktarıldı.