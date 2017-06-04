Diyarbakır’ın 10 köyünde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesi kırsalında bulunan 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Kulp İlçesine bağlı olan; Ağaçlı Köyü, Kaynakköy Köyü, Narlıca Köyü, Dolun Köyü, İslamköy Köyü, Akdoruk Köyü, Ağıllı Köyü, Aşşağı Elmalı Köyü, Çağlayan Köyü ve Karpuzlu Köyü'nde 4 Haziran 2017 günü saat 19.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkmak yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."