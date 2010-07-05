Diyarbakır'dan NBA'a

T24- Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde yaşayan ve Bağlar Belediyesi Yıldız Erkek Basketbol takımında forma giyen 18 yaşındaki 2.08 santimetre boyundaki Şerazim Cucuboğa, ABD’de Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi’ne (NBA) yükselme kampına katılmaya hak kazandı.İlk
kez gittiği İstanbul
’daki seçmelerde, Türkiye’den NBA seçmelerine gidecek 4 genç arasına giren Cucuboğa, “Ne kadar sevindiğimi ifade edebilecek söz bulamıyorum. Amerika’da NBA yükselme kampındaki testleri de başarıyla geçerek artık
basketbol yaşamımı NBA’da sürdüreceğime inanıyorum” dedi.
Kırsal kesimden 1990’lı yıllarda yaşanan göçle birlikte nüfusu hızla artan ve sık sık yaşanan olaylarla gündeme gelen merkez Bağlar İlçesi’nde doğup büyüyen 18 yaşındaki Şerazim Cucuboğa, Bağlar Belediyesi Basketbel takımında oynarken Diyarbakır’ın yanı sıra bölgenin de gururu oldu. 2.08’lik boyuyla Bağlar Belediyesi Yıldız Erkek Basketbol Takımında göz dolduran ve bir
çok başarıya imza atan Şerazim Cucuboğa, bundan sonraki basketbol yaşamına Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA)’da devam edeebilmesi için büyük bir fırsat yakaladı. İstanbul
’da 2 Temmuz
’da Türkiye genelinde 13- 18 yaş grubundan genç basketbolcuların katıldığı NBA seçmelerinde başarılı performansıyla göz doldurdu. NBA’nın yetenek kampına Atlanta Hawks’ın başarılı forvet oyuncusu Zaza Pachulia’nın ve Toronto Raptors ile yardımcı antrenörü Micah Nori bizzat hazır bulunarak Cucuboğa’nın başarısını değerlendirdi. Pachulia ve Raptors’dan tam not alarak seçmeleri başarıyla bitiren Cucuboğa, Türkiye genelinde toplam 4 oyuncu arasında yer aldı. Cucuboğa’nın önümüzdeki ay Pensilvanya’da düzenlenecek olan NBA Yükselme Kampı’na katılmaya hak kazanması, başarısında büyük emekleri olan takım antrenörü Gökhan Yıldırım ile Bağlar belediyesinde sevinçle karşılandı.‘AZMİ VE YETENEĞİYLE ÖRNEK OLDU’
Bağlar Belediyesi Yıldız Erkek Basketbol Takımı antrenörü Gökhan Yıldırım, Diyarbakır’dan basketbol alanında böylesi başarılı bir oyuncunun çıkmasının örnek olacak bir durum olduğunu söyledi. Cucuboga’nın azmiyle ve yeteneğiyle neler başarabileceğini gösterdiğini söyleyen Yıldırım, şöyle dedi:
“Diyarbakır’da yetişen bir sporcumuzun, NBA otoriteleri tarafından beğenilip yeterli görülmesi gurur vericidir. Özellikle Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde yetişen bir gencin neler başarabildiğini gösteren bir kanıttır. Sporcumuzla gurur duyuyoruz. Diğer Diyarbakırlı kardeşlerine de örnek oldu. 26 Temmuz tarihinde kendisiyle birlikte Amerika’ya gideceğiz. Türkiye
’den kendisi dışında 3 basketbolcu genç daha bu seçmelere katılacak.”BELEDİYE BAŞKANI:BÜYÜK BAŞARI
Merkez Bağlar ilçesi Belediye Başkanı BDP’li Yüksel Baran da Şerazim Cucuboga’nın başarısının kendilerini gururlandırdığını vurgulayarak şöyle dedi:
“Bölge sadece çatışmalarla anılmamalı. Buraya yönelik politikaların gözden geçirilmesi gerekiyor. Biz sadece çocuklara kendini geliştirme fırsatı sunuyoruz. Basketbol alanında çok başarılı olan gençler mevcut. Şerazim Cucuboğa da bunlardan biri. Sınırlı imkanlar olmasına rağmen bu başarıyı elde etti. Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi'nden çıkan bir çocuk kıt imkanlarla bu başarıyı elde ediyorsa, bu büyük bir başarıdır.”‘İSTANBUL’U İLK KEZ GÖRDÜM’
Babası Gençlik ve Spor
İl Müdürlüğü’nde memur, annesi ise ev hanımı olan ve güç şartlarda okuyan Şerazim Cucuboğa, bu yıl liseyi bitirdiğini, okurken arkadaşlarıyla birlikte sokakta ve okul bahçesinde basketbol oynadığını söyledi. Antrenör Gökhan Yıldırım’ın da kendisini oyun oynarken keşfettini ve testlerden geçirdikten sonra Bağlar Basketbol Takımına aldığını belirten Cucuboğa, İstanbul
'da seçmeler düzenleneceğini öğrenince katılmaya karar verdiğini söyledi. İstanbul
’a ilk kez gittiğini anlatan Cucuboğa, “Diyarbakır’dan İstanbul
’daki bir basketbol takımında oynamasının hayalini kurarken önüme NBA gibi dünyanın en büyük organizasyonu çıktı. Ne kadar sevindiğimi ifade edebilecek sözler bulamıyorum. Amerika’da NBA yükselme kampındaki testleri de başarıyla geçerek artık basketbol yaşamımı NBA’da sürdüreceğime inanıyorum.”