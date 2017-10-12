Diyarbakır'dan Çanakkale'ye 182 kız öğrenci uğurlandı

DİYARBAKIR, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yürütülen, \'Biz Anadoluyuz Projesi\' kapsamında Diyarbakır\'da eğitim gören 182 kız öğrenci, Çanakkale\'ye götürülmek üzere bu sabah Diyarbakır Havalimanı\'ndan uğurlandı.

Havaalanında düzenlenen uğurlama törenine Vali Vekili Ahmet Naci Helvacı, Vali Yardımcısı Tuğba Koşal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, Aile ve Sosyal Politakalar İl Müdürü Halit Açar, Milli Eğitim müdür yardımcıları ve 17 ilçe milli eğitim ve okul müdürleri ile öğrenciler katıldı. Vali Vekili Helvacı, proje hakkında detaylı bilgi verirken, İçişleri Bakanlığı\'nın \'Biz Anadoluyuz Projesi\' kapsamında Türkiye\'nin değişik illerinden öğrencileri İstanbul ve Çanakkale\'ye geziye gönderme programı bulunduğunu söyledi. Vali Vekili Helvacı, şöyle dedi:

\"Bu kapsamda Diyarbakır toplamda 6 bin 500 öğrenci ile Türkiye\'nin en çok öğrenci gönderen illerinden bir tanesidir. İlk öğrenci grubumuz olan 182 kız öğrencimizi bugün Çanakkale\'ye gönderiyoruz. Ekim ayı itibariyle 910 öğrencimizi Çanakkale\'ye göndereceğiz. 6 bin 500 öğrencimizi gönderene kadar projemiz devam edecek. Burada önemli olan husus çocuklarımızın Anadolu\'nun diğer kentlerindeki gençlerle buluşmaları, hem de bizim kültürümüzün temel taşlarının yer aldığı Çanakkale, İstanbul gibi önemli kentlerimizi gezip, oradaki milli paylaşımı arttırıcı bir duyguyu geliştirmek amacıyla yapılmaktadır. Sayın valimiz Ankara\'da olduğundan dolayı aramızda değil. Kendilerinin hepinize selamları var ve çocuklarımızı tek tek gözlerinden öpüyor. Bu projede birçok paydaş var. Devletimiz, bütün kurum ve kuruluşlarının destekleriyle çocuklarımızı gönderiyor. Hepsi adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.\"

Tören toplu fotoğraf çekimi ardından öğrencilerin uçağa yerleştirilmesiyle son buldu.

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