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Spor

Diyarbakır’dan Barcelona’ya

İnşaat işçisi babanın 6 çocuğunun en büyüğü olan 14 yaşındaki Bayram, bir rüyayı gerçekleştirmek üzere...

02 Ağustos 2011 03:00

T24 - FIFA tarafından son 3 yılda dünyanın en başarılı kulübü seçilen Barcelona’da forma giymek her futbolcunun hayalini süsler. Şimdi bir Türk genci bu fırsatı yakaladı.

Diyarbakır’da inşaat işçiliği yapan bir babanın 14 yaşındaki oğlu Bayram Demirbaş, FCB Avea Camp-Türkiye’nin minikleri, Dünya’nın yıldızları’’ projesi kapsamında gösterdiği performansla 18 futbolcudan biri olmayı başardı.

6 çocuklu ailenin en büyüğü olan Bayram Demirbaş, “Babam iş oldukça inşaatlarda çalışıyor. En çok da bu yüzden futbolcu olmak istiyorum. Barcelona’da Türkiye’yi temsil etmek istiyorum” dedi.

Barcelona’nın alt yapısı La Masia’nın seçmelerine hak kazanan 18 futbolcudan biri olan Diyarbakır’ın Şehitlik semtinde bulunan 100. Yıl İlköğretim Okulu 8. sınıfta okuyan Bayram Demirbaş’ın en büyük hayali Diyarbakırspor’dan sonra tuttuğu ikinci takım olan Barcelona’nın formasını giymek.


 

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