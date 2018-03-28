T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Diyarbakır'dan Almanya'ya direkt seferler 19 Haziran'da başlıyor

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)-  DİYARBAKIR Havalimanı'ndan SunExpress firması ile ilk direkt uluslararası uçuşların, 19 Haziran'da Almanya'nın 3 kentine yapılacak seferlerle başlayacağı belirtildi

28 Mart 2018 16:21

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)-  DİYARBAKIR Havalimanı\'ndan SunExpress firması ile ilk direkt uluslararası uçuşların, 19 Haziran\'da Almanya\'nın 3 kentine yapılacak seferlerle başlayacağı belirtildi.
Diyarbakır\'ı Avrupa\'ya direkt bağlayacak uçuşlar için bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır\'ı Avrupa\'ya ve bir anlamda dünyaya bağladıklarını ifade ederek, \"SunExpress ile 19 Haziran\'da başlayacak olan seferler ilk etapta çok iddialı bir şekilde Almanya\'nın 3 şehrine doğrudan ve direkt uçuşlarla haftada bir gün karşılıklı olmak üzere başlayacak. Frankfurt, Düsseldorf, Hannover\'e başlayan bu seferler aslında bir ilk ve başlangıç olmanın yanı sıra geleceğin büyük ve iddialı değişiminin de habercisi oluyor. Şüphesiz bu 3 kentin dışında Türkiye bağlantılarıyla Avrupa\'nın 19 kentine Diyarbakır doğrudan uçuşlarla bağlanıyor. Bu büyük kazanım ve gelişme şüphesiz sadece Diyarbakır\'ı değil, komşu bütün illerimizi etkileyecektir\" dedi. Vali Güzeloğlu, şöyle devam etti:
\"Ülkemizin bu çok önemli ve değerli bölgesi ile coğrafyasının bütün zenginliklerini dünya ile buluşmasıdır. İlk etapta bu yıl için ayrılan koltuk sayısı 312 bin 984\'tür. Bu da çok iddialı ve değerli başlangıçtır. SunExpress\'in Diyarbakır\'a güvenirliğinin gösteriyor. Diyarbakır\'ın potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. 1656 gerçekleşecek uçuş sayısıyla inşallah başlangıçtaki bu iddialı hedefimizi aşacak çok daha öteye Diyarbakır ve bölgeyle buluşmuş olacağız.\"
Toplantıda konuşan SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ise Diyarbakır\'dan Almanya\'nın Frankfurt, Düsseldorf, Hannover şehirlerine haftada bir kez olmak üzere 19 Haziran\'da direkt uçuşlarla bağlayacaklarını söyledi. Çalışkan, “Diyarbakır\'ı Avrupa\'ya bağladığımız İzmir ve Antalya noktalarına da dikkat çekmek isterim. İzmir ve Antalya üzerinden 18 Avrupa noktasına halı hazırda SunExpress Diyarbakır\'ı da bağlıyor. Bu bizim için başlangıç. Bunları çeşitlendirmek ve frekanslarını artırmak bizim çok olası ve yakın hedeflerimiz arasında. Bu yazı başarıyla atlattıktan sonra frekansların arttırılması ve Diyarbakır\'ın çok daha güzel güçlü olma noktasında çalışmalarımız devam edecektir\" dedi.
Konuşmaların ardından SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, toplantıya katılan Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'na maket uçak hediye etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burak EMEKDİYARBAKIR DHA  DİYARBAKIR Havalimanı SunExpressHaziran AlmanyaDiyarbakır AvrupaVali Hasan Basri Güzeloğlu Diyarbakır AvrupaHaziranAlmanyaFrankfurt Düsseldorf HannoverTürkiyeAvrupaDiyarbakırBuVali Güzeloğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24