Diyarbakır'dan Afrin'e 11 otobüs JÖH sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında kent kent merkezine düzenlenecek operasyonlarda görevlendirilmek üzere Diyarbakır'dan Afrin'e 11 otobüs JÖH birliği sevk edildi.
Diyarbakır'dan Afrin'e askeri birlik sevkiyatı sürüyor. Diyarbakır'da konuşlu 7. Kolordu Komutanlığı'nda görevli Jandarma Özel Harekat (JÖH) personeli 11 otobüsle, TSK'nın 20 Ocak'ta başlattığı harekât düzenlediği Afrin'e sevk edildi.
Sınır bölgesine gönderilen timlerin, harekat kapsamında Afrin kent merkezindeki operasyonlara katılacakları belirtildi.
Jandarma birlikleri, sınıra kadar polis eskortu eşliğinde götürüldü.