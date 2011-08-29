-Diyarbakır'daki YSK protestosuna dava DİYARBAKIR (A.A) - 29.08.2011 - Diyarbakır'da, BDP'nin desteklediği 7 bağımsız milletvekili adayının başvurusunun Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) kabul edilmemesini protesto eylemleri sırasında kullandığı iş makinesini polislerin üzerine süren belediye işçisi M.K'nin de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 8 sanıkla ilgili iddianame tamamlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 20 Nisan 2011'de BDP'nin desteklediği 7 bağımsız milletvekili adayının adaylık başvurusunun YSK tarafından kabul edilmemesini gerekçe gösteren bir grubun, BDP İl Başkanlığı önünde başlayan yürüyüşüne polisin izin vermediği belirtildi. Daha sonra terör örgütü ve elebaşı lehine slogan atan grubun polise, taş, molotofkokteyli ve havai fişekle saldırdığı ifade edilen iddianamede, polis amirinin ''milletvekili ve yöneticilerin bulunduğu kısma müdahalede bulunulmaması, sadece saldırı eylemini yapan gruba müdahalede bulunulması'' anonsu üzerine göstericilere tazyikli suyla müdahale edildiği kaydedildi. İddianamede, polisin gruba müdahalesinin ardından parti binasına giren yüzü kapalı bazı kişilerin ikinci kattaki pencereden güvenlik güçlerine molotofkokteyli atmaya başladığı belirtilerek, ''Saldırı esnasında BDP il binasından atılan molotofkokteyllerinden birinin pencereye çarpmasından dolayı parti binasının pencere çerçevesi alev almış, bunun üzerine Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) aracıyla su sıkılarak yanan kısımlar söndürülmüştür'' denildi. Olaylar sırasında BDP İl Başkanlığının önüne getirilen Diyarbakır'daki belediyelere ait 9 iş makinesi ile 9 kamyonun grubu koruyacak şekilde çevrelediğinin tespit edildiği kaydedilen iddianamede, sürücü M.K'nin kullandığı iş makinesini polislerin üzerine doğru sürdüğü, olay sırasında iş makinesini durdurmak için aracın üzerine çıkan polis memurunun yere düşerek yaralandığı belirtildi. Aracın hakimiyetini kaybeden sürücü M.K'nin araçla bir binanın duvarına çarptığı, araçtan inerek kaçmaya başladığı sırada yakalandığı ifade edilen iddianamede, araçta atılmaya hazır bir adet molotofkokteyli ele geçirildiği bildirildi. İddianamede, olaylar sırasında 6 polis memurunun yaralandığı belirtildi. -İş makinesi sürücüsüne müebbet hapis istemi- İddianamede, iş makinesi sürücüsü M.K. hakkında ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma'', 6 kez ''kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs'', ''görevli memura görevini yaptırmamak için direnme'' ve ''tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması'' suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 120 yıla kadar hapis cezası istendi. Aralarında göstericileri iş makinesiyle ''koruma kalkanı'' görevi yapan sürücülerin de bulunduğu 7 sanığın 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanıkların yargılanmasına Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.