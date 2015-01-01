T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'daki yeni yıl kutlamalarında gerginlik yaşandı

Diyarbakır'da yeni yıl eğlenceleri sürerken, Ofis semtinde gösteri yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti

01 Ocak 2015 17:16

Diyarbakır yeni yıla bir tarafta coşkulu kutlamalar, diğer bir tarafta ise olaylarla girdi. Eğlence mekanlarında vatandaşlar Türkçe, Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekerek yeni yılı kutlarken, kent merkezindeki kutlamalarda ise olay çıktı. Ofis semtinde gösteri yapmak isteyen gruba ise polis müdahale etti.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Diyarbakır'ın merkezi konumundaki merkez Yenişehir İlçesi Ofis semtinde vatandaşların katıldığı sokak kutlamaları sırasında bazı grupların gösteri yapmak istemesi üzerine polis gaz bombası ve tazyikli su sıkarak müdahale etti.

Caddede bulunan elektrik direkleri, panolar ve levhalar tahrip edilirken, cadde savaş alanına döndü. Polis çok sayıda kişiyi gözaltına alırken kentin önemli noktalarında geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

 

ETİKETLER

diyarbakıryeni yılgerginlikolaygösterimüdahaleyenişehirofiseğlencegazlı bombatazyikli supolisprotesto

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24