Diyarbakır'daki yeni yıl kutlamalarında gerginlik yaşandı

Diyarbakır yeni yıla bir tarafta coşkulu kutlamalar, diğer bir tarafta ise olaylarla girdi. Eğlence mekanlarında vatandaşlar Türkçe, Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekerek yeni yılı kutlarken, kent merkezindeki kutlamalarda ise olay çıktı. Ofis semtinde gösteri yapmak isteyen gruba ise polis müdahale etti.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Diyarbakır'ın merkezi konumundaki merkez Yenişehir İlçesi Ofis semtinde vatandaşların katıldığı sokak kutlamaları sırasında bazı grupların gösteri yapmak istemesi üzerine polis gaz bombası ve tazyikli su sıkarak müdahale etti.

Caddede bulunan elektrik direkleri, panolar ve levhalar tahrip edilirken, cadde savaş alanına döndü. Polis çok sayıda kişiyi gözaltına alırken kentin önemli noktalarında geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.