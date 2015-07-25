Diyarbakır'daki üsten havalanan F-16'lara ateş açıldı

Diyarbakır'da, 8'inci Ana Jet Üssü'nden kalkan savaş uçaklarına kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldığı belirtildi. Uçaklara ateş açılması üzerine, asker ve polisler zırhlı araçlarla bölgede devriyeye çıktı.

İHA'nın haberine göre, Diyarbakır’da akşam saatlerinde 8’inci Ana Jet Üssünden kalkan F-16’lar uçuşları sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş edildi. Durumun anlaşılması üzerine pisti gören Yeniköy Mezarlığı mevkiinde polis ekipleri devriye atarak kontrol sağladı. Pistin bulunduğu alanda ise askeri zırhlı araçlar devriye görevi yürüterek güvenlik sağladı.