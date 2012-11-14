Diyarbakır'daki savaş uçakları, alarm durumunu 'kırmızı'ya geçirdi!

Suriye ordusunun Türkiye sınırındaki Resulayn kasabasını havadan bombalaması üzerine Diyarbakır'da bulunan 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı'nın alarm durumunun 'turuncu'dan 'kırmızı'ya geçtiği bildirildi.

Olabilecek herhangi bir sınır ihlali durumunda, pilotlara Suriye uçaklarının kesin olarak vurulması emri verildiği duyuruldu.

Alınan karar neticesinde daha önce belli aralıklarla Suriye sınırında yapılan keşif uçuşlarının artık rutin olarak her gün yapılacağı belirtildi.

Keşif uçuşu için havalanacak uçakların ayrıca sınır hattı boyunca devriye görevi yapacağı açıklandı.

Diyarbakır'da bulunan 181 ve 182'nci filolara bağlı F-16 savaş uçaklarının bundan sonra her gün mühimmatlı uçarak Suriye sınırında devriye görevi yapacağı bildirildi.



5 uçak sürekli hazır bekletiliyor



Suriye'deki yaşanan gelişmelerin ardından Diyarbakır'da bulunan 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı'nda 181 ve 182'inci filolara bağlı savaş jetleri pilotlarına her an göreve çağrılabilecekleri bildirilirken, hava üssü 24 saat esasına göre hazır tutulduğu açıklandı. 8'inci Ana Jet Üssü'nde de Suriye'deki gelişmelere ilişkin olarak hazırlıkların yapıldığı kaydedildi. Üste bulunan 5 F-16 savaş uçağı mühimmatı yüklü 24 saat esasına göre hazır bekletildiği belirtildi.

Olası bir gelişme karşısında öncelikli olarak bu 5 uçağın acil havalanarak bölgeye gönderileceği belirtildi.



Sınır ihlali yapılmadı



Son zamanlarda gündemi meşgul eden Suriye savaş uçaklarının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddialarının da askeri kaynaklar tarafından yalanlandığı duyuruldu.

Askeri kaynaklar, 1971 yılında imzalanan Suriye Hudut Komisyonu Halep Toplantısı Protokolü'nün 15'inci maddesine göre, Suriye uçaklarının Türkiye sınırına 5 kilometreden fazla yaklaşmaması gerektiğini belirtti.

Askeri kaynaklar Suriye hava araçlarının bazen 5 kilometrelik alanın kendi taraflarında olan 1 kilometrelik kısmını ihlal ettiğini fakat, Türkiye sınırının ihlal edilmediğini vurguladı.

Bölgede devriye görevi yapan Türk savaş jetlerine Türkiye sınırının ihlal edilmesi durumunda 'Vur' emrinin verildiği bildirildi.

Türkiye'nin değişen angajman kuralları kapsamında hareket ettiğini belirten kaynaklar, Suriye uçaklarının sınıra 5 kilometre yaklaşmaları durumunda önleme uçuşu yapılacağını, sınır ihlali durumunda 'vur' emrinin yerine getirileceğini kaydetti.