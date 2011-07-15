Diyarbakır'daki saldırıya 4 ilde protesto

T24- Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit olduğu saldırı çeşitli illerde düzenlenen yürüyüşlerle protesto edildi.













İzmir'de Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde toplanan grup adına açıklama yapan İşçi Partisi İzmir İl Başkanı Tugay Şen, bugün düzenlenen terör saldırısı ve uçak kazasında yaşamını yitiren askerlerin aileleri ve tüm Türk milletine başsağlığı dilediklerini söyledi.

Düzenlenen saldırı ile birlikte gelen özerklik ilanı haberlerinin ülkenin bölünmesi için oynanan oyunun birer adımı olduğunu iddia eden Şen, milletin bu oyuna karşı sessiz kalmayacağını, buna dikkat çekmek için gece saatlerinde dahi eylem yapacaklarını söyledi.

Şen, şöyle konuştu:

''Bir tek kişi kalsak dahi bu ülkenin bölünmemesi için canımız pahasına mücadele vereceğiz. Eylemlerimiz yarın da devam edecek. Tüm İzmirliler'e vatanı böldürtmeme çağrısında bulunacağız. Milleti ve orduyu emperyalistlere ve onun işbirlikçilerine karşı isyan etmeye davet edeceğiz.''

Grup, basın açıklaması sonrası Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde slogan atarak yürüyüş yaptı.





'Hainlere bu cesaretin nereden verildiği malum'





Yozgat Alperen Ocakları binası önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, slogan atarak Cumhuriyet Alanı'na yürüdü.

Burada basın açıklaması yapan grup, daha sonra Askerlik Şubesi önünde vatandaşların da katılımıyla şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okudu.

Grup adına basın açıklaması yapan Alperen Ocakları Bölge Başkanı Mustafa Çıtak, Diyarbakır'dan alınan acı haberin Türk milletinin vicdanında derin izler bıraktığını söyledi.

''Hainlere bu cesaretin nereden ve nasıl verildiği tarafımızca ve milletimizce malumdur'' diyen Çıtak, ''terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın İmralı'da tutulmaya başladığı günden bu yana vatan hainlerinin her türlü cesareti kendilerinde bulduğunu'' savundu.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen ve ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' şeklinde sloganlar atan grup, daha sonra olaysız dağıldı.





Adana ve Bursa'da da yürüyüş yapıldı





Adana'da Atatürk Caddesi'nde toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'', ''Askere uzanan eller kırılsın'' sloganları atarak, Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü.

Bir süre burada sloganlar atan grup, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen ve sloganlar atan grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Bursa'da Atatürk Heykeli önünde toplanan yaklaşık bin kişilik grup, ellerinde Türk bayraklarıyla ''Ne mutlu Türküm diyene'', ''Türkiye uyuma şehidine sahip çık'', ''Meclis’te PKK istemiyoruz'' sloganları atarak, Pınarbaşı Mahallesindeki şehitliğe yürüdü.

Pınarbaşı Şehit Mezarlığında saygı duruşunda bulunan grup, dualar okuduktan sonra sessizce dağıldı.