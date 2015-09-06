Diyarbakır'daki polise ikinci saldırı; 2 polis hayatını kaybetti, 6 polis yaralı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Hasırlı Mahallesi'nde polise bu sabaha karşı roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı. Ardından öğle saatlerinde Fatihpaşa Mahallesi'nde yapılan silahlı saldırıda ise 3 polis yaralandı. Saldırıda hayatını kaybeden polis memurlarının Diyarbakır Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Mustafa Turanlı ve Muzaffer Can Ersoy olduğu belirtildi.

Hasırlı Mahallesi'nde kazılan hendekleri kapatmak için dün çok sayıda polis ekibi ile başlatılan operasyon devam ederken, bugün saat 05.00 sıralarında polis ekibine rokatatarlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, 2 polis şehit oldu, 3'ü yaralandı. Bölgede hava destekli başlatılan operasyon başlatılırken mahalle sakinlerinden sokağa çıkmamaları istendi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Mahalleden zaman zaman silah ve bomba seslerinin geldiği belirtildi.

Polise ikinci saldırı; 3 yaralı

Sur İlçesi’nde operasyonun devam ederken, saat 12.30 sıralarında Fatihpaşa Mahallesi Yıkıkkaya Sokak’ta polislere ateş açıldı. Saldırıda 3 polis yaralandı.

Bu arada olaylar sırasında yaralanan 4 kişi de hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerden 2’si hastaneye ambulanslarla, 2 yaralı da özel araçlarla getirildi.

Valilikten sokağa çıkma yasağı

Öte yandan, Diyarbakır Valiliği ilçede sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Saldırının ardından ikinci bir emre kadar ’Sokağa çıkma yasağı’ ilan edildi. Mahalledeki çatışma sesleri kentin büyük bölümünden halen duyulurken Diyarbakır Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Sur İlçesi’nde meydana gelen olaylar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 sayılı il idaresi kanununun 11-C maddesi gereğince İlimiz merkez Sur ilçesinde Sur içinde kalan bölgede, (Abdal Dede, Ali Paşa, Cami Kebir, Cami Nebi, Cevat Paşa, Dabanoğlu, Fatih Paşa, Hasırlı, İskender Paşa, Melik Ahmet, Ziya Gökalp, Lalebey, Süleyman Nazif, Savaş, Cemal Yılmaz Mahallerinde 06.09.2015 Pazar günü 09.30’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmekte olup, sokağa çıkma yasağının bitim süreci ayrıca ilan edilecektir."

Mahallelere girilemiyor

Sur İlçesi'nde Sur içinde kalan, Abdal Dede, Ali Paşa, Cami Kebir, Cami Nebi, Cevat Paşa, Dabanoğlu, Fatih Paşa, Hasırlı, İskender Paşa, Melikahmet, Ziya Gökalp, Lalebey, Süleyman Nazif, Savaş, Cemal Yılmaz Mahalleri'ne çıkan bütün cadde ve sokaklara giriş-çıkışlar yasaklandı. Her sokak ve cadde başında çelik yelekli polisler, ellerinde tabanca ve mp-5 silah, gaz ve el bombalarıyla önlem alan polis, ilçeye girmek isteyen yaya ve araçları geri çeviriyor. Bu uygulamaların yapıldığı sırada da Sur İlçesi'nin uzak mahallelerinde yaşanan çatışmada, ateş edilen silahları sesleri duyuluyor.

Nebi Cami mevkiinde bekleyen vatandaşlar, evlerine gidemedikleri için yasağa tepki gösterdi. Gece vardiyasında çalışan işçiler, sabah erken saatlerde işten geldiklerini ancak yasak nedeniyle eve gidememekten yakınarak, yasak kararına tepki gösterdi.

Sur İlçesi'ne açılan Mardinkapı, Urfakapı, Çiftkapı, tek kapı ve Urfakapı'dan girişlerde çelikli yelekli ellerinde çıplak silahlı polisler, ilçeye girmek isteyen yaya ve araçlara izin vermeyerek geri çevirdiği görüldü.