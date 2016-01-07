Diyarbakır'daki sağlıkçıları karalayan habere erişim yasağı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışanlarını hedef gösteren haberler yayımlayan dört gazetenin ilgili haberlerine mahkemeden erişim yasağı kararı çıktı.

4 Ocak Salı günü Güneş'te “Hastanede hain var”, Star'da “Hastanede PKK karargâhı”, Takvim'de “Hastanede terör”, Akit'te “Hastane değil PKK karargahı” başlıklarıyla yayımlanan haberlerde, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nin bazı çalışanları isimlerinin baş harfleri, çalıştıkları bölümler ve Facebook hesapları yayımlanarak hedef gösterilmişti. İmzasız olarak yayımlanan ve kaynak gösterilmeden yazılmış bu haberlerde, üniversite hastanesinin bazı çalışanlarının PKK ile bağlantılı olduğu, yaralı polis ve askerleri tedavi etmediği ve tedavi eden sağlık çalışanlarını tehdit ettiği iddia edilmişti.

Hedef gösterilen sağlık çalışanları adına Avukat Veysel Ok ve Avukat Erhan Ürküt, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na “iftira ve hakaret” suçlarından şikayette bulunmuş; Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği'nden de karalama içeren haberlere “masumiyet karinesinin” ihlal edildiği gerekesiyle erişimin engellemesi talebinde bulunmuşlardı.

Diyarbakır 1. Sulh Ceza Mahkemesi, 7 Ocak Perşembe günü konuya ilişkin verdiği kararında haberlerin engellenmesi kararı verdi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Evrensel hukuk kuralları ve ceza yasalarımıza göre kimse suçu sabit görülene kadar ve kesinleşmiş mahkeme kararı olmaksızın suçlu görülemez. Suçsuzluk karinesi esastır. Bu nedenle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmamış veya açılmamış bir soruşturma ya da bu ispat edilmeden yapılmış olan bu haberlerin itiraz edenin kişilik haklarını ihlalettiği ve masumluk karinesine aykırı olduğu kanaatine varılmakla ilgili internet ortamından içeriğin engellenmesi ve içeriğin yayından çıkartılması yönünde talebinin kabulüne karar verilerek...”