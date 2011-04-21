-DİYARBAKIR'DAKİ OLAYLARDA 26 POLİS YARALANDI DİYARBAKIR (A.A) - 21.04.2011 - Diyarbakır Valiliği, kentte düzenlenen izinsiz gösterilerde 26 emniyet mensubunun yaralandığını bildirdi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, önceki gün terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK ile ilgili Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmayı protesto etmek, tutuklu ve tutuksuz yargılanan şahıslara destek vermek amacıyla aynı gün İstasyon Meydanında miting yapılması için başvuruda bulunulduğu belirtildi. Ancak, provoke edileceği, miting sonrasında adliye binasına yürüyüş yapılacağı, yürüyüş sırasında molotofkokteyli, havaifişek ve taşlarla güvenlik kuvvetlerine ve yürüyüş güzergahında bulunan işyerlerine zarar verileceği yönünde bilgiler alınması üzerine mitingin yapılmasının uygun görülmediği kaydedilen açıklamada, 18 Nisan 2011 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 kişinin suçüstü yakalandığı bildirildi. Açıklamada, şunlara yer verildi: ''Bu kişilerin yakalandıkları yerlerde ve araçlarında yapılan aramalarda yasadışı örgüt bayrağı, atılmaya hazır 71 molotofkokteyli, atılmaya hazır vaziyete meşrubat kutularına hazırlanmış fitil ateşlemeli, parça ve basınç etkili 50 el yapımı bomba, molotofkokteyli yapımında kullanılan 231 adet boş bira şişesi, 43 litre benzin, 41 litre tiner, 163 tüp yapıştırıcı, molotof fitili hazırlamak için bez parçaları, 4 adet plastik huni ve 11 sapan elde edildi. Dün, YSK kararını protesto etme gerekçesiyle BDP il binası önünde toplanmalar başlamış, parti binası çevresine Büyükşehir, Yenişehir ve Sur Belediyeleri ile DİSKİ'ye ait iş makineleri ve kamyonların geçen ay Batman'da yapıldığı gibi güvenlik kuvvetlerinin müdahalesini engelleyecek şekilde yerleştirilmiş olduğu, grup içerisinde yasadışı örgüte ait bayrak ve posterleri taşıyan kişilerin bu araçların üzerine çıkarak gösteriler yaptığı görülmüş, grubun iş makineleri ve kamyonlar eşliğinde yürüyüşe geçmek istediği anda grup içinden güvenlik kuvvetlerine yönelik molotofkokteyli, havai fişekli ve taşlı saldırılar gerçekleştirilmesi üzerine müdahale edilerek, grubun dağılması sağlanmıştır. Aynı gün içinde gece geç saatlere kadar ilimizin muhtelif semtlerinde yol kapama, kamu kurumlarına yönelik molotofkokteyli, havai fişek ve taş atma şeklinde eylemler gerçekleştirilmiştir.'' Son 2 günde meydana gelen eylemlere müdahale eden 26 emniyet mensubunun atılan molotofkokteyli, havai fişek ve taşlardan dolayı yaralandığı kaydedilen açıklamada, olaylar sırasında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün hastanede tedavi edildiği aktarıldı. Bismil'de dün yapılan gösteriler sırasında 3 kişinin yaralandığı, bunlardan birinin sevk edildiği hastanede hayatını kaybettiğine yer verilen açıklamada, ''2 gündür ilimizde meydana gelen olaylarda toplam 157 kişi yakalandı. Bu konudaki adli işlemler sürüyor. Yasadışı terör örgütüne yönelik operasyonel çalışmalar aralıksız ve kararlı bir biçimde, vatandaşlarımızın ve tüm devlet kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde sürdürülmekte, vatandaşlarımızın huzur ve sükununu koruma yolundaki çalışmalarımız titiz bir şekilde devam ediyor'' denildi.