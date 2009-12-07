Diyarbakır'daki olaylara soruşturma

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DİYARBAKIR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Hakkari'de protesto var: Dükkanlar kapalı

Başsavcılık, dün Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde yapılan, Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Aydın Erdem'in (23) öldüğü izinsiz gösterilerle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, gösterilerle ilgili olarak Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden görüntü dökümlerini istedi.Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarını bahane eden grubun havai fişek ve taş atması sonucu polis biber gazı sıkarak müdahalede bulunmuş, gruptan bazı kişiler AK Parti İl Başkanlığı binasını taşlamıştı.Olaylar sırasında silahla vurularak yaralanan Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Aydın Erdem (23), Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Bu arada Diyarbakır'daki olaylarda 1 kişinin ölümü ve Öcalan'ın cezaevi koşulları Hakkari'de protesto ediliyor. Şemdinli İlçesi'nde bu sabah esnaf kepenk açmadı. İlçe merkezinde eczane ve fırın dışında tüm dükkanların kapalı.Kepenklerin kapalı olduğu ilçe merkezinde geniş güvenlik önlemleri alındı.