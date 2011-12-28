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Diyarbakır'daki KCK davasında tahliye yok DİYARBAKIR (A.A)

28 Aralık 2011 22:20

-Diyarbakır'daki KCK davasında tahliye yok DİYARBAKIR (A.A) - 28.12.2011 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olarak bilinen KCK'ya ilişkin görülen davada, tutuklu 104 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumuna 4'ü tutuksuz 85'i tutuklu 89 sanık katıldı. Mahkeme başkanı Menderes Yılmaz, sanıklardan Mustafa ve Osman Ocaklı'yla ilgili iddiaları okudu. Yılmaz, gizli tanık ''x''in sanıklarla ilgili beyanlarında, iki sanığın terör örgütüne lojistik destek sağlayarak, milislik yaptıklarını ifade ettiğini söyledi. Dosyadaki deliller arasında sanıklardan Nejdet Atalay'ın ikametinde yapılan aramada ele geçirilen bir belgede, ''Mehmet Aktar'ın dükkanı referandum günü açıktı. Uyarı cezası almışlar. Mustafa Ocaklı'nın referansıdır'' diye yazıldığını belirten mahkeme başkanı Yılmaz, bu konuda savunma yapmaları için sanıklara söz verdi. İddialara karşı savunmalarını Kürtçe yapmak isteyen sanıklara, mahkeme başkanı Yılmaz izin vermedi. Sanık avukatları, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetiminden Mustafa Ocaklı'nın o bölgede ekmek fırını işlettiğini gösteren bir belgeyi mahkemeye sundu. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının tahliyeye ilişkin taleplerinin ardından, tutuklu 104 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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