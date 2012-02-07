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Diyarbakır'daki kazılarda 3 kafatası daha bulundu

Diyarbakır'daki tarihi İçkale'de insan kemiklerinin bulunduğu bölgedeki kazılarda 3 kafatası...

07 Şubat 2012 02:00

T24 - Diyarbakır'daki tarihi İçkale'de insan kemiklerinin bulunduğu bölgedeki kazılarda 3 kafatası daha bulundu. Kazılarda bulunan kafatası sayısı 29'a yükseldi.  



Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de, bir dönem ''ceza ve tevkifevi'' olarak kullanılan yapının yanındaki çevre düzenleme çalışmaları sırasında insan kemikleri bulunması üzerine, Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğince başlatılan soruşturma kapsamında yapılan kazılarda 3 kişiye ait olduğu belirlenen yeni kafatası kemikleri bulundu. 

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı sebebiyle zarar görmemesi için kafatasları bulunduğu yerden çıkartılmadı. Hava şartları uygun hale geldikten sonra kafataslarının çıkartılacağı öğrenildi. Kazılara öğleden sonra yoğun kar yağışı nedeniyle ara verildi.

Bölgede yapılan kazılarda bugüne kadar 26 kafatası, çok sayıda insana ait kemik ile bir diş bulunmuştu.

Bölgenin SİT alanı olması nedeniyle kazma ve kürekle yapılan kazılarda, özel yetkili savcının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna yazdığı yazıya olumlu yanıt verilmesi üzerine küçük iş makineleri de kullanılmaya başlanmıştı. 



 

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