-Diyarbakır'daki kazada ölenlerin sayısı 25'e yükseldi BİSMİL (A.A) - 21.12.2011 - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 25'e yükseldi. Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Batman-Diyarbakır karayolunun Salat köyü yakınlarındaki kaza yerinde incelemesi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 56 AF 155 plakalı midibüs ile 63 YU 771 plakalı tuğla yüklü tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiğini söyledi. Vali Toprak, ''24 kişi olay yerinde, bir kişi ise Batman'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 16 kişiden 9'u Diyarbakır, 7'si ise Batman'daki hastanelere sevk edildi'' dedi. Bu arada, kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Batman-Diyarbakır karayolu ekiplerin çalışması sonucu trafiğe açıldı.