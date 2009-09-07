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Diyarbakır'daki kazada 1 ölü, 19 yaralı

07 Eylül 2009 16:16

DİYARBAKIR'da yolcu midibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Diyarbakır Dicle Ünivesitesi Kavşağı'nda Abdullah Çelik yönetimindeki 21 DS 812 plakalı midibüs aşırı hız ve hatalı sollama yaparken Sait Dağ yönetimindeki 06 KPG 56 plakalı özel otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs şarampole yuvarlanırken, otomobilde bulunan Sait Dağ ile eşi Özlem Dağ, araçtan fırladı. 28 yaşındaki Özlem Dağ, kaza yerinde ölürken eşi 28 yaşındaki Sait Dağ ile minibüste bulunan 18 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, Sait Dağ’ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayı duyunca gelen Dağ ailesinin yakınları Özlem Dağ'ın cesedini görünce sinir krizleri geçirdi.


 

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