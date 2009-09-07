Diyarbakır'daki kazada 1 ölü, 19 yaralı

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|DİYARBAKIR'da yolcu midibüsü ile otomobilin kafa kafaya
çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.
Diyarbakır Dicle Ünivesitesi Kavşağı'nda Abdullah Çelik
yönetimindeki 21 DS 812 plakalı midibüs aşırı hız ve hatalı sollama yaparken
Sait Dağ yönetimindeki 06 KPG 56 plakalı özel otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle minibüs şarampole yuvarlanırken, otomobilde bulunan Sait
Dağ ile eşi Özlem Dağ, araçtan fırladı. 28 yaşındaki Özlem Dağ, kaza yerinde
ölürken eşi 28 yaşındaki Sait Dağ ile minibüste bulunan 18 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek
tedavi altına alınırken, Sait Dağ’ın durumunun ağır olduğu
belirtildi.
Kazayı duyunca gelen Dağ ailesinin yakınları Özlem Dağ'ın
cesedini görünce sinir krizleri geçirdi.