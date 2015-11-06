Diyarbakır'daki hendek operasyonunda çatışma çıktı

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde PKK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyelerinin cadde ve sokaklara kazdığı hendekleri kapatıp, barikatları kaldırmaya yönelik polis operasyonu devam ediyor. Mahalle aralarında çatışmalar devam ederken, helikopterler havadan uçuş yaptı. Mahallelerden sık sık silah ve patlama sesleri yükseliyor. Sur'da evinde roket isabet eden bir kişi yaralandı.

Daha önce sokağa çıkma yasaklarının getirildiği merkez Sur İlçesi'nin bir çok mahallesinde YDG-H'liler güvenlik güçlerinin girişlerini engellemek için hendekler kazıp, barikatlar kurdu. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri kazılan hendekleri kapatıp, barikatları kaldırmak için mahallelere zırhlı araçlar ve kepçelerle operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri ile helikopterin de havadan destek verdiği operasyonda zaman zaman silah sesleri yükseldi. Açılan ateşlere polisinde karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmaların sürdüğü Hasırlı, Fatih Paşa, Cemal Yılmaz mahallelerinden silah ve patlama sesleri duyuldu.

Roketatarların da kullanıldığı çatışmalar nedeniyle bölgede bulunan esnaf kepenk kapatırken, halk evlerine çekildi. Mahallelerin girişlerinde zırhlı araçlarla önlem alan polis ekipleri, "Burada beklemeyin, tehlikelidir" diye uyarı anonsları yaptı. Çatışmaların sürdüğü mahallelerde oturan bazı vatandaşların evlerin terk ederek, kentteki yakınlarının yanına gittikleri görüldü.

DBP çağrı yaptı

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır il başkanlığı, çatışmaların sürdüğü Sur İlçesi ile ilgili bir çağrı yaparak halkı ilçenin Balıkçılarbaşı Semti'nde toplanmalarını istedi. 'Halkımıza çağrı' başlığını taşıyan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Özel hareket polisleri dün akşamdan beri Sur ilçemizi abluka altına almış ve bu sabah saldırıya geçmiş bulunmaktadır. Sivil yurttaşlara yönelik helikopterler eşliğinde kapsamlı bir saldırı başlatan özel hareket polisleri, ilçenin birçok noktasında zırhlı araçlarla konumlanmış bulunmaktadır. Sabah saatlerinden itibaren güvenlik güçleri Sur ilçemize yüzlerce polis, onlarca TOMA, akrep ve diğer polis araçları ile yığınak yapmış bulunmaktadır. Saldırılarda can kayıplarının önüne geçmek iç tüm kurumlarımızı ve halkımızı bugün saat 14.30'da Sur İlçesi'nin Balıkçılarbaşı Semti'ne gitmeye çağırıyoruz."