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DİYARBAKIR'DAKİ GÖSTERİLERE SORUŞTURMA DİYARBAKIR (A.A)

20 Nisan 2011 14:19

-DİYARBAKIR'DAKİ GÖSTERİLERE SORUŞTURMA  DİYARBAKIR (A.A) - 20.04.2011 - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, dün kente meydana gelen gösterilerle ilgili soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK ile ilgili davanın duruşmasını izledikten sonra Diyarbakır Adliyesi bitişiğindeki Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan grubun başlattığı ve kentin çeşitli yerlerinde yaşanan olaylarla soruşturma başlatılmasını kararlaştırdı. Dün, KCK ile ilgili davanın duruşması için Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan grupta yer alan bazı kişilerin polise taş, molotofkokteyli ve havaifişek atmasıyla başlayan olaylarda 15'i polis memuru yaklaşık 30 kişi hafif şekilde yaralanmış, 100 aşkın kişi de gözaltına alınmıştı.

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