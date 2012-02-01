-Diyarbakır'daki faili meçhul cinayet soruşturması İSTANBUL (A.A) - 01.02.2012 - Faili meçhul cinayetler soruşturmasını yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince eski Mardin Jandarma Alay Komutanı Albay Rıdvan Özden'in otopsi için yarına ilişkin mezarının açılması kararı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcılarından Hikmet Usta, Diyarbakır'da yürütülen faili meçhul cinayetler soruşturması kapsamında, savcılıktan gelen talimat doğrultusunda, ''14 Ağustos 1995 tarihinde Mardin'in Savur ilçesi Ormancık köyü kırsal kesiminde teröristler tarafından açılan ateş sonucu iki korumasıyla birlikte öldürüldüğü'' belirtilen Mardin Jandarma Alay Komutanı Albay Rıdvan Özden'in Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabrinin açılarak, cesedinin incelenmek üzere çıkarılmasını kararlaştırmıştı. Savcı Usta'nın, Rıdvan Özden'in mezarının yarın açılmasına ilişkin kararını, olumsuz hava koşulları nedeniyle geri çektiği ve mezarın açılmasının önümüzdeki hafta belirlenecek bir gün gerçekleştirileceği öğrenildi. Albay Rıdvan Özden'in cesedinin otopsi raporu alınmak üzere Adli Tıp Kurumu tarafından inceleneceği belirtiliyordu.