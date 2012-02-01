T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'daki faili meçhul cinayet soruşturması İSTANBUL (A.A)

01 Şubat 2012 19:54

-Diyarbakır'daki faili meçhul cinayet soruşturması İSTANBUL (A.A) - 01.02.2012 - Faili meçhul cinayetler soruşturmasını yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince eski Mardin Jandarma Alay Komutanı Albay Rıdvan Özden'in otopsi için yarına ilişkin mezarının açılması kararı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcılarından Hikmet Usta, Diyarbakır'da yürütülen faili meçhul cinayetler soruşturması kapsamında, savcılıktan gelen talimat doğrultusunda, ''14 Ağustos 1995 tarihinde Mardin'in Savur ilçesi Ormancık köyü kırsal kesiminde teröristler tarafından açılan ateş sonucu iki korumasıyla birlikte öldürüldüğü'' belirtilen Mardin Jandarma Alay Komutanı Albay Rıdvan Özden'in Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabrinin açılarak, cesedinin incelenmek üzere çıkarılmasını kararlaştırmıştı. Savcı Usta'nın, Rıdvan Özden'in mezarının yarın açılmasına ilişkin kararını, olumsuz hava koşulları nedeniyle geri çektiği ve mezarın açılmasının önümüzdeki hafta belirlenecek bir gün gerçekleştirileceği öğrenildi. Albay Rıdvan Özden'in cesedinin otopsi raporu alınmak üzere Adli Tıp Kurumu tarafından inceleneceği belirtiliyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24