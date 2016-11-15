Diyarbakır’daki cezaevinden firar!

Diyarbakır’da merkez Bağlar ilçesinde bulunan E- Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda uyuşturucu madde ticaretinden tutuklu bir kişi, bahçe duvarından atlayarak kaçtı.

Olay, Merkez Bağlar İlçesi Emek Caddesi üzerinde bulunan E- Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi.

Uyuşturucu madde ticaretinden tutuklu S.A.'ya, 11 Kasım günü cezaevinde spor kompleksi temizliği görevi verildi.

S.A., burada salonun camına tırmanarak indiği bahçe duvarından atlayarak firar etti. S.A.'nın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.