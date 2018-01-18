Diyarbakır'daki bombalı saldırıda sanıklara istenen ceza belli oldu

Diyarbakır'da, 4 Kasım 2016 tarihinde 2 polisin şehit olduğu, 10 sivilin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı Emniyet Müdürlüğü ek binasına yönelik bombalı araçla düzenlenen terör saldırısı ile ilgili iddianame tamamlandı.

Savcı, tutuklu 6 sanık için 'kasten adam öldürmek' ve 'devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak' suçlarından 13 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ve toplam 10 bin 760'şar yıla kadar hapis cezası istedi.

Merkez Bağlar ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü ek binasına PKK'lı terörist Emrah Dayan tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırı ile ilgili yapılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar; İ.T., S.B., M.E., S.S., T.E. ve Y.B.'ye saldırıda 12 kişinin ölümü nedeniyle 12'şer kez, 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak' suçundan ise 1'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile her bir kişi için 10 bin 760'şar yıla kadar hapis cezası istedi. (DHA)

