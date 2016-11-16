Diyarbakır'daki bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Diyabakır merkez Bağlar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nün ek binasına yapılan bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Saldırıda ağır yaralanan 17 yaşındaki tekstil işçisi Habibe Aydın tedavisinin sürdürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aydın’ın organları; Ankara, Antalya, Malatya ve Diyarbakır’da beş kişiye nakledilecek.

Çalıştığı tekstil atölyesine gitmek üzere arkadaşıyla birlikte durakta bekleyen Aydın patlamayla başından ve göğsünden yaralanmıştı. Kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde yaşama tutunmaya çalışan Habibe Aydın ancak 11 gün dayanabildi.