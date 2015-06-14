Diyarbakır'daki olaylara ilişkin 14 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da Yeni İhya-Der Başkanı Aytaç Baran’ın silahlı saldırıda öldürülmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 HDP’linin yaşamını yitirmesi ile ilgili olarak gözaltına alınan 22 kişiden 14’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik Semti’nde 9 Haziran’da Yeni İhya- Der Başkanı Aytaç Baran’ın öldürülmesindan sonra çıkan olaylarda 3 HDP’linin daha yaşamını yitirmesi ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişi, dün Adliyeye sevk edildi.



Nöbetci savcılıkta ifadeleri alınan 22 kişiden 4’ü serbest bırakılırken, 18 kişi ise tutuklama talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüphelilerin dosyalarını inceleyen ve ifadelerini alan Sulh Ceza Hakimi, 14 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Gözaltında bulunan şüphelilerden 3’ü adli kontrol kararı ile 1’i ise hakimlikçe serbest bırakıldı. Tutuklanan 14 kişiden 1’inin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.