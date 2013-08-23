Diyarbakır'daki arazi kavgalarına Demirtaş el koydu

BDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşanan arazi kavgasında ölen 8 kişinin ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Yaşadığı üzüntüyü dile getiren Demirtaş, bundan sonra ailelerin böyle şeyler yaşamasını istemediğini söyleyerek "Sorunlarınızı çözemediğiniz takdirde partimiz sorunları çözmeye hazırdır" dedi.

'Barış getirmeye çalışırken halkımızın birbirini böyle öldürmesini kabul edemeyiz'

Ziyaretinde barış mesajları veren Demirtaş, "Bugün, özellikle son zamanlarda anormal bir şekilde artış gösteren aile içi kavgalara dikkat çekmek ve bu gidişatın son derece ciddi ve kaygı verici bir noktaya ulaştığını hatırlatmak için burdayız. Geçen hafta içerisinde Diyarbakır Hazro'da da benzer bir acı olay yaşandı. Bizler olayın gerekçesi, nedeni ne olursa olsun böylesine bir tutumu, böylesine bir yaklaşımı parti olarak kabul etmeyeceğimizi açıkça fade etmek istiyoruz.Biz parti olarak yüz yıllık bir meseleyi Kürt sorununu konuşarak barış içerisinde ve diyalogla çözmeye uğraşan bir hareketiz. Bu topraklara barış getirmeye çalışıyoruz. Akan kanı durdurmaya çalışıyoruz. Gençlerin birbirini öldürmesini durdurmaya çalışıyoruz ve çok şükür ki savaştan, çatışmalardan kaynaklı ölümleri yüzde yüz durdurmayı başardık.

Özellikle Sayın Öcalan'ın çağrısıyla yaşanan süreç buna büyük bir fırsat büyük bir imkan sağladı. Ama bununla birlikte biz bir yandan bölgemizde Ortadoğu'da Türkiye'de barışı inşa etmeye çalışırken bir yandan halkımızın kendi içerisnde birbirine karşı silah kullanarak birbirini katletmesini asla kabul edemeyiz. Bu bizim içimizi parçalıyor. Yüreğimizi yaralıyor. Sorunlar olabilir, sıkıntılar olabilir, gerilimler olabilir ama bizler bunları kendi içmizde tartışarak diyalogla konuşarak çözebilecek olgunluğa ulaşmış bir halkız. Bizim partimiz bu yönüyle halkımızın emridedir" dedi.

'Sorunlarınızı getirin, partimiz çözsün'

"Biz bu acılı ailenin yanındayız" diyen Demirtaş, "Tüm ailelere çağrımızdır. Yaşadığımız bütün sorunlarda partimiz halkımızın emrinedir. Partimizin barış diyalog komisyonları var. Sorunlarınızı çözemediğiniz takdirde partimiz sorunları çözmeye hazırdır. Biz hiçbir yerde ailelerimiz arasında böylesi çatışmaların kan davalarının ölümlerin yaşanmasını asla kabul etmiyoruz. Bu son olsun istiyoruz" şeklinde konuştu.