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Diyarbakır'daki aramalar sona erdi

13 Nisan 2009 16:25

"Ergenekon" soruşturması kapsamında, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Diyarbakır Şubesindeki aramalarda, cd, bilgisayar ve bazı evraklara polis tarafından el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir İlçesi Cahit Sıtkı Tarancı Sokak Yoğurtçuoğlu Apartmanının birinci katında bulunan şubede bu sabah başlattığı aramayı tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla yapılan aramada, el konulan cd, bilgisayar ve bazı evraklara incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Aramalar, ÇYDD Diyarbakır Şube Başkanı Başkanı Prof. Dr. Seçkin Gündüz'ün de dernekte bulunduğu sırada yapıldı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan olmadığı bildirildi.

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