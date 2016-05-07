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Diyarbakır'da zırhlı araç kaza yaptı; 3'ü polis 4 kişi yaralandı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

07 Mayıs 2016 15:19

Diyarbakır’da, zırhlı polis aracının, hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü polis, 4 kişi yaralandı.

NTV'nin haberine göre, Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan dört yolda meydana gelen kazada, zırhlı polis aracı, dört yoldan geçtiği sırada 34 DJ 019 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Hafif ticari araç, yolun diğer tarafına kadar sürüklenirken, polis zırhlı aracı da yan yatarak yolun ortasında durdu. Kazada, 3’ü polis, 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, zırhlı araçta bulunan 3 polis ile hafif ticari araçtaki vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslara bindirilerek çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis zırhlı aracının ters dönmesinin ardından caddeye benzin döküldü. Güvenlik güçleri, dört yolda trafik akışını kestikten sonra, daha çok toplumsal olaylarda kalabalığı dağıtan TOMA bu kez caddeye zırhlı araçtan akan benzini tazyikli su sıkarak temizledi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile götürüldükten sonra, trafiğe kapanan yol tekrar açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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