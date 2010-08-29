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DİYARBAKIR'DA ZAMAN AYARLI PATLAYICI DÜZENEĞİ BULUNDU DİYARBAKIR (A.A)

29 Ağustos 2010 19:01

-DİYARBAKIR'DA ZAMAN AYARLI PATLAYICI DÜZENEĞİ BULUNDU DİYARBAKIR (A.A) - 29.08.2010 - Diyarbakır'da zaman ayarlı patlayıcı düzenek bulundu. Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bismil ilçesine 2 kilometre kala Nato Petrol Hattı'nda zaman ayarlı düzenek bulunduğunu bildirdi. Diyarbakır-Batman arasındaki petrol boru hattındaki vanada zaman ayarlı patlayıcı düzeneği bulunduğunu ifade eden Vali Toprak, ''Düzeneğin etkisiz hale getirilmesine çalışılıyor, çalışmalar devam ediyor. Arkadaşlarımız çalışmalarını tamamlayınca sonuç ortaya çıkacak. Bu arada vanaları kesme ve gerekirse içindeki yakıtı boşaltma konusunda yetkililer ile görüşmelerimiz devam ediyor'' dedi.

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