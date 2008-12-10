Diyarbakır'da yüksek graviteli petrol bulundu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Tepe beldesinde Türk firmasının açtığı Arpatepe-2 kuyusunda 41.9 gravite ile Türkiye'nin en yüksek graviteli petrolü bulundu. 2 bin 450 metrede bulunan petrolün günlük üretimi önümüzdeki günlerde belirlenecek.



Bismil'in Tepe beldesi Arpatepe köyünde Alaaddin Midilli Güney Yıldızı petrol şirketi, yaklaşık 6 ay önce 1 no'lu kuyuda günlük 400 varil petrol elde edince sahayı genişletti.



Firma, köylülerden Sadık Turgay'a ait 16 dönümlük araziyi satın alarak üç ay önce Arpatepe-2 kuyusunu açarak petrol aramayı sürdürdü. Kuyuda 2 bin 450 metre derinlikte Türkiye'nin en yüksek gravitesine sahip 41.9 gravite petrol bulundu.



Firma temsilcisi Serhat Öz, elde ettikleri petrolün gravitesinin Suudi Arabistan'da çıkan petrole eş değer olduğunu söyledi.



Petrolün bulunmasıyla çifte bayram yaşadıklarını belirten Öz, "İlk kuyuda günde 400 varil petrol üretimi sürüyor. Yeni keşfettiğimiz ve içinde tek damla suyun olmadığı kuyuda üretim önümüzdeki günlerde belli olacak. Bu kuyudan çok umutluyuz. En yüksek graviteli petrolü bulduğumuz kuyuda adeta çifte bayram yapıyoruz. Bölgede önümüzdeki günlerde 10 kuyu daha açmayı planlıyoruz" dedi.



Arpatepe köyünde sattığı arazisinde petrol bulunan 8 çocuk babası Sadık Turgay, köylüler olarak büyük sevinç yaşadıklarını belirterek, firmadan çeşitli isteklerde bulundu.



Köylerine sağlık ocağı yapılmasını isteyen Turgay, "Türkiye'nin en zengin petrolü köylümüzde çıktı ama yokluklar içindeyiz. İki kuyudan da petrol çıktı, artık bu şirket köyümüze yatırım yapsın" dedi.



Turgay'ın 8 yaşındaki kızı Asya Turgay'da petrol bulan firmanın okullarına bilgisayar almasını istedi.



Arpatepe köylüleri, köylerinde gençlerin issiz olduğunu, petrolün çıkmasıyla gençlerin de umutlandığını dile getirerek, "Petrol bulunca köy olarak geleceğe daha da umutla bakıyoruz" dedi.

