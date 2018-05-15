T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'da yük treni otomobile çarptı: 1 ağır yaralı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki kadın ağır yaralandı

15 Mayıs 2018 21:40

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki kadın ağır yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, Huzurevleri Mahallesi\'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Merkez Yenişehir ilçesinden merkez Bağlar ilçesine giden otomobile, hemzemin geçitte yük treni çarptı. Trenin çarpması sonucu otomobil bir süre sürüklenirken, araçta bulunan bir kadın ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burak EMEKDİYARBAKIR DHA DİYARBAKIRKazaHuzurevleri MahallesiYenişehirBağlarTreninBölgeyeKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24