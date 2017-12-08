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Diyarbakır'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 6 yaralı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR yakınlarında yoldan çıkan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi, kazada 6 kişi yaralandı

08 Aralık 2017 13:06

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR yakınlarında yoldan çıkan çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi, kazada 6 kişi yaralandı.
İstanbul\'dan Siirt\'e giden İlhan Çimen idaresindeki 06 AIM 09 plakalı Lider Siirt firmasına ait yolcu otobüsü, Diyarbakır -Şanlıurfa karayolunun 35\'inci kilometresindeyoldan çıkarak tarladaki kaya parçalarına çarptı. Kazada ikinci şoför, muavin ve 4 yolcu yaralandı. Bölgede sevk edilen ambulanslar ile yaralılar Diyarbakır\'daski hastanelere kaldırılıp tedavi altına alınırken, otobüsteki diğer yolcular ise başka firmalara ait otobüslerle Siirt\'e gönderildi.

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