Diyarbakır'da yola döşenen 100 kiloluk patlayıcı imha edildi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Kırkpınar mevkisindeki yol kenarına tuzaklanmış 12 kilogramlık 2 mutfak tüpü içerisindeki 100 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı imha edildi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, halkın her türlü terör eylemlerinden korunması, seyahat etme haklarını rahatlıkla kullanması amacıyla tüm önlemlerin alındığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Alınan tedbirler kapsamında mayın ve el yapımı patlayıcı aramasında, Dicle ilçesi Kırkpınar mevkisinde yolun kenarına gömülü 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisinde 100 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, patlayıcının, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde imha edildiği ve patlama sonrası herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat özgürlüğünü rahatlıkla kullanabilmesini sağlamak amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı."